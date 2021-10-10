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«Ця медаль кримськотатарського народу та України» – Ленур Теміров про «бронзу» чемпіонату світу в Осло

Ленур Теміров, бронзовий призер чемпіонату світу

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров, який став бронзовим призером чемпіонату світу в столиці Норвегії Осло, після переможного медального поєдинку подякував уболівальникам за підтримку.

«Ця медаль не тільки моя, ця медаль всього кримськотатарського народу, всієї України!» – написав спортсмен кримськотатарською та українською мовами.

«Бронза» Темірова у ваговій категорії до 63 кілограмів стала останньою для української збірної на світовій першості. У втішному фіналі Теміров здолав опір азербайджанця Талеха Мамедова – 5:4.

Раніше бронзові нагороди в Осло здобули Магамед Закарієв (вільна боротьба, вагова категорія до 97 кілограмів) та Олександра Хоменець, вільна боротьба, категорія до 55 кілограмів).

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