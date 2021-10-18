Чому в росіян не вийшло захопити південь України у 2014 році?

На півострові Ад російські військові нашвидкуруч викопали окопи, побудували укріплення і капоніри для важкої техніки. Щоб зупинити просування російських військових у Херсонську область, у район Першокостянтинівки спочатку спорядили 80-у десантну бригаду зі Львова. Потім на ротацію зайшла одна з найбоєздатніших бригад у 2014-му – 30-а з Новоград-Волинського. Росіяни стояли на Херсонщині ще пів року після окупації Криму. Чому, зрештою, відступили?

