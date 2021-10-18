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Чому в росіян не вийшло захопити південь України у 2014 році?

Чому в росіян не вийшло захопити південь України у 2014 році?
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Чому в росіян не вийшло захопити південь України у 2014 році?

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Чому у росіян не вийшло захопити південь України у 2014 році? У березні 2014-го росіяни захопили частину Арабатської стрілки, там ситуація була найбільш напруженою, висадились на півострові Ад та закріпились на Чонгарському півострові — це все південні райони Херсонщини.

На півострові Ад російські військові нашвидкуруч викопали окопи, побудували укріплення і капоніри для важкої техніки. Щоб зупинити просування російських військових у Херсонську область, у район Першокостянтинівки спочатку спорядили 80-у десантну бригаду зі Львова. Потім на ротацію зайшла одна з найбоєздатніших бригад у 2014-му – 30-а з Новоград-Волинського. Росіяни стояли на Херсонщині ще пів року після окупації Криму. Чому, зрештою, відступили?

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