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Як росіяни будували укріплення на Херсонщині?

Як росіяни будували укріплення на Херсонщині?
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Як росіяни будували укріплення на Херсонщині?

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Як росіяни будували укріплення на Херсонщині? І як їх зупинили українські військові без жодного пострілу? Крим.Реалії знайшли українського полковника, який 2014-го, щоб не допустити просування росіян уперед, вів переговори з ними з гранатою в кишені.

У березні, після окупації Криму, російські війська зайшли вглиб Херсонської області на 8 кілометрів і про цей епізод відомо небагато. Україна могла втратити південні регіони у 2014-му. Тоді росіяни захопили частину Арабатської стрілки, там ситуація була особливо напруженою.

Як брали Стрілкове? Яку військову техніку стягували на Херсонщину? Які укріплення росіяни побудували на Арабатці, які залишились досі? І чому, зрештою, відступили?

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