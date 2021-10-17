Як росіяни будували укріплення на Херсонщині?

У березні, після окупації Криму, російські війська зайшли вглиб Херсонської області на 8 кілометрів і про цей епізод відомо небагато. Україна могла втратити південні регіони у 2014-му. Тоді росіяни захопили частину Арабатської стрілки, там ситуація була особливо напруженою.



Як брали Стрілкове? Яку військову техніку стягували на Херсонщину? Які укріплення росіяни побудували на Арабатці, які залишились досі? І чому, зрештою, відступили?

