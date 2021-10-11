Як бізнесмен з Естонії вів бізнес у Криму під час окупації? | Крим.Реалії

В серії викривальних документів офшорних баз, відомих як Panama Papers фігурував підприємець з Естонії – Ґіллар Тедер. Він, начебто, має бізнес у Криму, всупереч санкціям ЄС. Торгівельний центр у Сімферополі, побудований компанією Тедера у 2014 році, продовжив роботу після окупації. Крим.Реалії отримали від українських спецслужб робоче листування Тедера. З нього зрозуміло, як естонець намагався приховати свій бізнес на півострові і домовитися про позику з російським державним банком ВТБ.