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Як бізнесмен з Естонії вів бізнес у Криму під час окупації? | Крим.Реалії

Як бізнесмен з Естонії вів бізнес у Криму під час окупації? | Крим.Реалії
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Як бізнесмен з Естонії вів бізнес у Криму під час окупації? | Крим.Реалії

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Крим.Реалії отримали від українських спецслужб робоче листування Тедера. З нього зрозуміло, як естонець намагався приховати свій бізнес на півострові і домовитися про позику з російським державним банком ВТБ

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В серії викривальних документів офшорних баз, відомих як Panama Papers фігурував підприємець з Естонії – Ґіллар Тедер. Він, начебто, має бізнес у Криму, всупереч санкціям ЄС. Торгівельний центр у Сімферополі, побудований компанією Тедера у 2014 році, продовжив роботу після окупації. Крим.Реалії отримали від українських спецслужб робоче листування Тедера. З нього зрозуміло, як естонець намагався приховати свій бізнес на півострові і домовитися про позику з російським державним банком ВТБ.

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