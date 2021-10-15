Україна залишає за собою право на реторсії через російський перепис у Криму – МЗС

Україна засуджує проведення Росією перепису в окупованому Криму, йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ.

«Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь», – йдеться в повідомленні.

МЗС розцінює дії Москви як подальші спроби легітимізувати спробу анексії Криму та поширити на його територію дію російського законодавства.

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«Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій», – заявляють у відомстві.

Міністерство наголошує, що «референдум», проведений у Криму в березні 2014 року, не має юридичної сили та не є підставою для зміни статусу півострова, в тому числі – для того, щоб відображати результати перепису у всеросійському переписі населення.

«Основою для оцінки ситуації в Криму може бути лише неупереджений та об’єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, які мають відповідний мандат, що здійснюється відповідно до законодавства України та норм міжнародного права, а також правозахисних неурядових організацій», – йдеться в заяві.

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МЗС закликало міжнародну спільноту засудити дії Росії в Криму і не визнавати результати перепису.

Європейська служба зовнішніх справ також вже засудила рішення Росії провести перепис населення в окупованому Криму.