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Культура

Крим 200 років тому. Ескізи й малюнки з альбомів швейцарського мандрівника

Фото:National Parliamentary Library Of Georgia (Courtesy Image)

Швейцарський дослідник Фредерік Дюбуа подорожував Кавказом і Кримом незадовго до того, як фотокамери стали комерційно доступними. Його поїздка тривала з 1833 по 1834 рік. Весь цей час він робив ескізи й малюнки та зобразив захоплюючу культуру та пам’ятки Криму – деякі з них уже зникли назавжди.

Три томи цих кримських малюнків сьогодні зберігаються в Національній парламентській бібліотеці Грузії, що надала для публікації роботи останнього етапу епічної подорожі Фредеріка Дюбуа.

Дюбуа, дворянин швейцарсько-прусського походження, отримав благословення російського царя Миколи I на своє дослідження. Цар просив його малювати Кавказ і Крим. Згодом мандрівник опублікував у вигляді альбомів свої ескізи. Їх супроводжували докладні описи побаченого під час подорожі.

Вид на Геленджицьку бухту в 1833 році. Фортеця, яку видно праворуч, була зруйнована відступаючими російськими військами під час Кримської війни два десятиліття по тому
Вид на Геленджицьку бухту в 1833 році. Фортеця, яку видно праворуч, була зруйнована відступаючими російськими військами під час Кримської війни два десятиліття по тому

Ескіз, зроблений в Геленджику, свідчить про те, що з Кавказу до Криму дослідник добирався водою, і його шлях пролягав вздовж узбережжя.

Босоногий коваль зі своєю сім’єю та собакою проходить повз зруйновану фортецю в Криму
Босоногий коваль зі своєю сім’єю та собакою проходить повз зруйновану фортецю в Криму
Вид на гору Аю-Даг
Вид на гору Аю-Даг

Сучасні фотографії Аю-Дага поблизу Ялти демонструють, з якою кропіткою візуальною точністю Дюбуа робив свої малюнки.

Надгробки в сільській мечеті в південному Криму
Надгробки в сільській мечеті в південному Криму
Ханський палац у Бахчисараї в 30-х роках XIX століття
Ханський палац у Бахчисараї в 30-х роках XIX століття

Кримське ханство (1441-1783 роки), навіть потрапивши в залежність від Османської імперії, було однією з могутніх держав Східної Європи. А його столиця Бахчисарай стала великим політичним і культурним центром.

Вид на Феодосію
Вид на Феодосію

Феодосія тоді називалася Каффа і була відома завдяки невільничому ринку. У XIV столітті монгольський воєначальник наказав скинути трупи померлих від бубонної чуми зі стін фортеці, заразивши населення і прискоривши поширення смертельної хвороби в Європі.

Кораблі в гавані Севастополя
Кораблі в гавані Севастополя

Історія Севастополя почалася в шостому столітті до нашої ери, коли на його берегах було засновано грецьке місто Херсонес.

Гробниці народів, що населяли тоді Крим і Кавказ. Сторінка одного з альбомів Дюбуа
Гробниці народів, що населяли тоді Крим і Кавказ. Сторінка одного з альбомів Дюбуа

Дюбуа писав, що гробниці, подібні цим, «більшою чи меншою мірою розкривають стан цивілізації, масштаби і природу її вірувань, а також прогрес, досягнутий нею в розвитку інтелектуальних здібностей. Ось чому під час моїх подорожей я доклав усіх зусиль, щоб зібрати все, що могло просвітити мене в цьому відношенні, і пропоную тут результати своїх досліджень».

Розмова двох жителів Криму в тіні горобини на березі моря
Розмова двох жителів Криму в тіні горобини на березі моря

На цій скелі під зруйнованим замком на околиці Севастополя видно печерні монастирі
На цій скелі під зруйнованим замком на околиці Севастополя видно печерні монастирі

Ця фотографія була зроблена в кінці 1800-х років під тим же кутом, що і ескіз Дюбуа
Ця фотографія була зроблена в кінці 1800-х років під тим же кутом, що і ескіз Дюбуа

Монастир на скелі (в центрі фото) був побудований царською владою незабаром після візиту швейцарського дослідника.

Сторінка одного з атласів Дюбуа із зображенням різних фортець. Внизу – два види на фортецю в Судаку
Сторінка одного з атласів Дюбуа із зображенням різних фортець. Внизу – два види на фортецю в Судаку

Фортеця в Судаку була побудована генуезцями в XIV столітті. Республіка Генуя була морською державою з центром у нинішній північній Італії, яка брала участь у работоргівлі на Чорному морі.

Вид на Керч
Вид на Керч

Зліва на малюнку видно вхід в один з декількох стародавніх курганів в Керчі.

Мусульманське поселення в Криму з млином. Зліва між горами видніється Чорне море
Мусульманське поселення в Криму з млином. Зліва між горами видніється Чорне море

Дюбуа повернувся до Західної Європи в 1834 році. Після публікації його книг про Кавказ і Крим він отримав золоту медаль Французького географічного товариства і орден Святого Станіслава. Останні роки свого життя мандрівник витратив на археологічні дослідження в Європі. Фредерік Дюбуа помер в 1850 році у віці 51 року.

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