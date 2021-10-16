Тоді росіяни захопили частину Арабатської стрілки, там ситуація була найбільш напруженою, висадились на півострові Ад та закріпились на Чонгарському півострові — це все південні райони Херсонщини.
Як брали Стрілкове? Які укріплення росіяни побудували на Арабатці? І чому, зрештою, відступили? Ми знайшли українського полковника, який 2014-го, щоб не допустити просування росіян уперед, вів переговори з ними з гранатою в кишені. Учасники тих подій та очевидці – про протистояння без жодного пострілу, яке, можливо, залишило південь під контролем України — у спецпроекті Крим.Реалії.
Як українські військові з гранатою в кишені домовлялися з росіянами?
Тоді росіяни захопили частину Арабатської стрілки, там ситуація була найбільш напруженою, висадились на півострові Ад та закріпились на Чонгарському півострові — це все південні райони Херсонщини.
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