Як українські військові з гранатою в кишені домовлялися з росіянами?

Тоді росіяни захопили частину Арабатської стрілки, там ситуація була найбільш напруженою, висадились на півострові Ад та закріпились на Чонгарському півострові — це все південні райони Херсонщини.



Як брали Стрілкове? Які укріплення росіяни побудували на Арабатці? І чому, зрештою, відступили? Ми знайшли українського полковника, який 2014-го, щоб не допустити просування росіян уперед, вів переговори з ними з гранатою в кишені. Учасники тих подій та очевидці – про протистояння без жодного пострілу, яке, можливо, залишило південь під контролем України — у спецпроекті Крим.Реалії.

