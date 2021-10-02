Меркель мала чітку позицію щодо окупованого Криму і завжди відстоювала суверенітет і територіальну цілісність України. Проте, водночас, канцлер Німеччини, впливовий політик Євросоюзу, лобіювала антиукраїнський газовий проєкт «Північний потік-2». Санкції ЄС проти Росії, Кремль – союзник чи опонент Німеччини у питанні окупованого Криму? Все це визначала багаторічна канцлерка Німеччини – Ангела Меркель.