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Крим після Меркель: як вона домовлялася з Путіним?

Крим після Меркель: як вона домовлялася з Путіним?
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Крим після Меркель: як вона домовлялася з Путіним?

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Канцлерка Німеччини завершує свою політичну кар'єру і покидає Бундестаг. Ангела Меркель часто вела переговори з Володимиром Путіним і могла вплинути на думку президента Росії, кажуть політологи.

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Меркель мала чітку позицію щодо окупованого Криму і завжди відстоювала суверенітет і територіальну цілісність України. Проте, водночас, канцлер Німеччини, впливовий політик Євросоюзу, лобіювала антиукраїнський газовий проєкт «Північний потік-2». Санкції ЄС проти Росії, Кремль – союзник чи опонент Німеччини у питанні окупованого Криму? Все це визначала багаторічна канцлерка Німеччини – Ангела Меркель.

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