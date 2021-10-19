Британія засудила російський перепис населення в окупованому Криму

Велика Британія засуджує рішення Росії провести перепис населення в окупованому Криму, йдеться в заяві британського посольства в Києві.

«Плани Росії з проведення перепису населення в Криму не змінюють того факту, що Крим – це Україна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України», – йдеться в заяві.

Раніше рішення Росії засудили також у ЄС, США і Міністерстві закордонних справ України.

МЗС України розцінило дії Москви як подальші спроби легітимізувати спробу анексії Криму та поширити на його територію дію російського законодавства.

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«Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій», – заявили у відомстві.

МЗС закликало міжнародну спільноту засудити дії Росії в Криму і не визнавати результати перепису.

Перепис населення у Росії почався 15 жовтня і триватиме до 14 листопада. Влада Росії вирішила провести його і в окупованому Криму.