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США засудили російський перепис населення в окупованому Криму

Раніше рішення Росії засудили також у ЄС і Міністерство закордонних справ України

США засудили рішення влади Росії провести перепис населення в окупованому Криму, заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

«Сполучені Штати засуджують перепис населення Росії в окупованому Криму як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», – написав Прайс на своїй сторінці у твітері.

Раніше рішення Росії засудили також у ЄС і Міністерство закордонних справ України.

МЗС України розцінило дії Москви як подальші спроби легітимізувати спробу анексії Криму та поширити на його територію дію російського законодавства.

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«Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій», – заявили у відомстві.

МЗС закликало міжнародну спільноту засудити дії Росії в Криму і не визнавати результати перепису.

Перепис населення у Росії почався 15 жовтня і триватиме до 14 листопада. Влада Росії вирішила провести його і в окупованому Криму.

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