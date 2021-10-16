США засудили російський перепис населення в окупованому Криму

США засудили рішення влади Росії провести перепис населення в окупованому Криму, заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.
«Сполучені Штати засуджують перепис населення Росії в окупованому Криму як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», – написав Прайс на своїй сторінці у твітері.
Раніше рішення Росії засудили також у ЄС і Міністерство закордонних справ України.
МЗС України розцінило дії Москви як подальші спроби легітимізувати спробу анексії Криму та поширити на його територію дію російського законодавства.
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«Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій», – заявили у відомстві.
МЗС закликало міжнародну спільноту засудити дії Росії в Криму і не визнавати результати перепису.
Перепис населення у Росії почався 15 жовтня і триватиме до 14 листопада. Влада Росії вирішила провести його і в окупованому Криму.
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