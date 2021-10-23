Шойгу відповів міністру оборони Німеччини на заяву про «стримування»

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зробив заяву у відповідь на висловлювання міністра оборони Німеччини про засоби стримування російської загрози.

«На тлі закликів до військового стримування Росії НАТО послідовно стягує сили до наших кордонів. Чим подібне вже закінчувалося для Німеччини і Європи, міністр оборони ФРН зобов’язана добре знати. Безпека в Європі може бути тільки загальною, без утиску інтересів Росії. Але до рівноправного діалогу з цього питання сьогодні не готове саме НАТО», – цитує Шойгу російська агенція «ТАСС».

Голова російського військового відомства, також назвав «катастрофою» підсумки реалізації плану НАТО зі «стримування» в Афганістані».

21 жовтня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер в ефірі радіостанції «Дойчландфунк», відповідаючи на запитання, чи думає НАТО про сценарії стримування Росії для балтійського і чорноморського регіонів, заявила, що союз НАТО готовий завчасно використати засоби, які мали б стримувальний ефект щодо Росії. За словами Крамп-Карренбауер, нікому не має й спадати на думку нападати, скажімо, на країни Балтики чи партнерів НАТО в Чорному морі. Міністр оборони Німеччини підкреслила, що НАТО буде адаптуватися до нинішнього поведінки Росії.