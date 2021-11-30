Блінкен на саміті міністрів НАТО застеріг Москву від ескалації агресії проти України

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен попередив Москву, що будь-яке поновлення агресії в Україні призведе до «серйозних наслідків». Про це він заявив, виступаючи 30 листопада на пресконференції в Ризі, де бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Блінкен назвав концентрацію російських військ «незвичайною» і додав, що «будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію, викликали б велике занепокоєння Сполучених Штатів».

Додаткова підтримка українських військових і потенціал посилення сил НАТО, розташованих уздовж східного кордону Альянсу – це теми, які, як очікується, будуть на порядку денному дводенної зустрічі в латвійській столиці.

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Союзники прагнуть продемонструвати Кремлю, що вні заплатить велику ціну, якщо погрожуватиме Україні, але водночас намагаються не провокувати Москву на подальшу агресію.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що будь-які припущення про те, що це НАТО провокує Росію, є «очевидно неправдивими».

«Будь-які дії Росії для підриву свободи і демократії, якими користуються наші партнери, були б стратегічною помилкою», – додала вона.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив іноземним медіа 29 листопада, що Росія накопичила 115 тисяч військових і важке озброєння поблизу кордонів України, в окупованому Криму та на окупованих частинах Луганської та Донецької областей.

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Очікується, що учасники саміту в Ризі також розглянуть кризу мігрантів, яка триває на кордонах членів Альянсу з Білоруссю. Міністри закордонних справ також обговорять операції НАТО в Афганістані, аналізуючи отримані уроки, а також основний стратегічний документ НАТО, відомий як Стратегічна концепція. Альянс буде послуговуватися ним у вирішенні поточних і нових викликів, йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Нова Стратегічна концепція готується до ухвалення на саміті НАТО в Мадриді, Іспанія, у червні 2022 року.