Зеленський і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі та українсько- російському кордоні

Президент України Володимир Зеленський 25 листопада мав телефонну розмову із виконувачкою обовʼязків канцлера Німеччини Анґелою Меркель. Сторони обговорили ситуацію на Донбасі та на кордоні України з Росією, поінформував речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Лідерка Німеччини запевнила Зеленського в незмінності підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Сайт українського президента наразі не повідомляв про цю розмову та її деталі.

Виконувачка обовʼязків канцлера Німеччини Анґела Меркель заявила раніше 25 листопада, що Європейський союз має бути готовим посилити санкції проти Росії, якщо загостриться ситуація біля кордону України чи на білорусько-польському кордоні.

Меркель після зустрічі з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким також виступила з попередженням щодо ситуації на російсько-українському кордоні, звідки вже кілька тижнів надходять повідомлення про концентрацію російських військ. Німецька лідерка сказала, що деескалація завжди є кращим варіантом, але додала: «Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України матиме високу ціну».