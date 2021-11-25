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Меркель: Євросоюз має бути готовим посилити санкції проти Росії

Виконувачка обовʼязків канцлера Німеччини Анґела Меркель (л) і премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Берлін, 25 листопада 2021 року

Виконувачка обовʼязків канцлера Німеччини Анґела Меркель заявила 25 листопада, що Європейський союз має бути готовим посилити санкції проти Росії, якщо загостриться ситуація біля кордону України чи на білорусько-польському кордоні.

Європейські та американські чиновники звинувачують Москву в підтримці «гібридної» кампанії Білорусі з підбурювання кризи мігрантів на кордоні з ЄС і попереджають про нарощування російських військ поблизу України. Меркель виступила на зустрічі в Берліні з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, на якій сторони обговорили гостру кризу з мігрантами. Меркель сказала, що вважає, що Польща «робить усе можливе», щоб уникнути подальшої ескалації на кордоні. Меркель висловила «повну солідарність» Німеччини з Варшавою у цьому питанні.

Міністерство оборони Білорусі 25 листопада повторило, що білоруські та російські військово-повітряні сили спільно патрулюють західний кордон Білорусі. Моравецький сказав, що Польща не піддасться «політичному шантажу» і сказав, що ЄС має підготувати додаткові санкції проти Білорусі, у тому числі щодо торгівлі. За його словами, його країна «захищає» Німеччину та весь Євросоюз від великої хвилі мігрантів.

Меркель також виступила з попередженням щодо ситуації на російсько-українському кордоні, звідки вже кілька тижнів надходять повідомлення про концентрацію російських військ. Німецька лідерка сказала, що деескалація завжди є кращим варіантом, але додала: «Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України матиме високу ціну».

Інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на американську розвідку повідомляє, що Росія активно перекидає війська до Криму в рамках великомасштабного нарощування військової техніки на кордоні з Україною.

Як пише видання, джерела в оборонній розвідці розповіли, що війська і техніка прибувають до окупованого Криму з 15 листопада. Переміщення військ до Криму відбулося після відправки бойових танків та іншого важкого озброєння у Воронезьку область Росії.

Посилаючись на дані розвідки, агентство пише, що до складу військ, відправлених у Крим, входять 34-та мотострілецька бригада і 42-а гвардійська мотострілецька дивізія, чиї танки Т-72Б3 були помічені на відео в поїзді, що прямував до Криму, про що раніше повідомляли аналітики з Conflict Intelligence Team.

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