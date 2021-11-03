Україна готова до можливої ескалації з боку Росії – командувач ОС

Генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Об’єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що Україна готова до можливої ескалації конфлікту з боку Росії. Він сказав про це в інтерв’ю американському журналісту Нолану Пітерсону в рамках «Місії Схід» Українського центру безпеки та співпраці, оприлюдненому 2 листопада.

«Ми чудово розуміємо те, хто є перед нами. Чудово розуміємо те, як Росія веде війну. Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій. Крім стабілізаційної операції, в нас готова оборонна операція, по можливості проведемо і контрнаступальну операцію. Війська до цього готові», – наголосив Павлюк.

Ввечері 2 листопада Міністерство оборони з посиланням на розвідку повідомило, що станом на початок листопада біля кордону України і на окупованих територіях Росія зосередила близько 90 тисяч своїх військових.

Американське видання Politico 1 листопада оприлюднило нові супутникові фотографії, які, за його даними, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову накопичує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

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Раніше кілька джерел, у тому числі авторитетне американське видання The Washington Post, написали, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною.

Газета із посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців зазначала, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання «Захід-2021» півтора місяця тому.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України раніше заявили, що станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння і військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною і заявив, що «йде свідома дезінформація всього суспільства».