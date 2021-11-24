CIT: російські військові звозять до кордону з Україною техніку «у кількості, яка насторожує»

Аналітики з Conflict Intelligence Team знайшли в соціальних мережах нові фотографії та відео, які, як стверджується, свідчать про пересування російських військ та військової техніки в області, що межують з Україною.

Дослідники зауважили перекидання нової техніки у Воронезькій області, а також пересування ешелонів зі Ставропілля у бік окупованого Криму. «Слід зазначити, що, крім військ, до кордону України, мабуть, звозять і техніку, причому в кількості, яка насторожує, яку лише з натяжкою можна спробувати пояснити переозброєнням бойових частин», – ідеться в публікації.

На думку аналітиків, перекидання військ відбувається порівняно повільно. Однак якщо вона відбуватиметься в такому ж темпі до січня, то загальна чисельність угруповання військ біля кордону та в Криму значно перевищить квітневі показники.

Дослідники згодні з оцінками розвідок, що «готовність до можливої операції на підконтрольній українській владі території буде досягнута щонайменше не раніше початку наступного року».

14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 тисяч російських військових і що західні країни передали Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

Пересування російських військ біля кордону з Україною викликало у Києва та західних країн побоювання щодо можливого вторгнення. Москва називає ці припущення «провокаційними» і висловлює стурбованість через зростання військової активності НАТО в регіоні.

21 листопада керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтервʼю виданню Military Times, що Росія може розпочати активні бойові дії проти України у січні чи на початку лютого наступного року.