Не стоит сравнивать нынешние новости о скоплении войск с тем, что происходило весной – Белесков

Почему Минобороны отрицает необычное скопление российских войск у границ Украины, а американская пресса – утверждает, что оно есть? В администрации президента США также провели совещание по этому вопросу, сообщил накануне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Сообщения о скоплении войск – скорее действительно психологическая операция, но ее причины непонятны: такое мнение в эфире Радио Донбасс.Реалии выразил военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

«Ситуация, – отмечает он, – если сравнивать с весной, совсем противоположная. Тогда были заявления спикера Пентагона Джона Кирби (мы видим, что движутся войска, мы следим), были переговоры на наивысшем уровне между руководителем объединенного комитета начальников штабов Марком Милли и его российским визави Валерием Герасимовым. Были активные шаги американского правительства и военного ведомства: посылали сигнал россиянам, что эту деятельность вам не спрятать. Сейчас есть лишь публикации издания. Когда будут заявления правительства, профильного ведомства или же Европейского командований США – тогда это будет что-то значить».

Белесков отмечает, что масштабное передвижение войск невозможно замаскировать, когда у каждого смартфон в кармане: «Скрыть эту информацию просто нереально, даже ночью». Поэтому, пока что не хватает как объективных данных о том, что это перемещении войск действительно происходит, так и понимания мотивации – почему это сообщение появилось, говорит эксперт.

О чем еще может говорить эта ситуация? Какая группировка сейчас у России вблизи украинской границы? Достаточно ли этого для военной операции? Об этом – в эфире:

О том, что российские войска опять концентрируются у границ Украины, и это беспокоит чиновников США и Европы, сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в американских и европейских ведомствах, которые поделились информацией на условиях анонимности. Директор российских программ аналитического центра CNA в Вирджинии Майкл Кофман показал изданию спутниковые снимки, на которых видно, что 1-я гвардейская танковая армия России – элитное подразделение, базирующееся за пределами Москвы – перемещает состав и боевую технику к границе с Украиной. Также Кофман отметил, что 41-я общевойсковая армия так и не вернулась в Сибирь после учений Запад-2021. «Дело в том, что это не учения. Это не похоже на учения. Что-то происходит. Что это?» – сказал изданию эксперт. Позже снимки опубликовала также Politico.

Западные чиновники проводят параллели с весенним обострением у границ Украины, когда Россия стянула туда войска и частично отвела только после того, как президент США Джо Байден пообещал встречу российскому лидеру Владимиру Путину. Через сутки после публикации в украинском Минобороны заявили, что «дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники не зафиксировано», а секретарь СНБО Алексей Данилов назвал это психологической спецоперацией.

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