Секретар Ради безпеки Росії стверджує, що «в Україні може спалахнути»

Наближений до Володимира Путіна російський високопосадовець, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявляє про високу ймовірність масштабної кризи в Україні, наслідком якої стане поява мільйонів біженців. Заяви пролунали на тлі нового загострення у російсько-українських відносинах – країни Заходу та Київ стверджують, що Москва може взимку розпочати збройну інтервенцію.

«У будь-який момент в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших місцях», – заявив Патрушев в інтервʼю газеті «Аргументи і факти». За його словами, до такої ситуації призвели дії Заходу, який, як він стверджує, «встановив свій протекторат в Україні» та «довів суспільство до безправʼя, а окремі верстви населення до злиднів».

Кілька американських засобів інформації впродовж листопада повідомили, що розвідка США вважає ймовірним вторгнення Росії в Україну. Москва може розпочати наступ з білоруської території та з анексованого Криму, стверджують джерела агентства Bloomberg. Передбачається, що у вторгненні братимуть участь 100 батальйонно-тактичних груп чисельністю 100 тисяч осіб. Про загрозу вторгнення заявляє і офіційний Київ. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що вторгнення може розпочатися у січні чи лютому 2022 року.

Окрім загрози прямого вторгнення, західні ЗМІ пишуть і про те, що Росія може спробувати посіяти в країні хаос, який міг би призвести до зміни керівництва України на проросійське.

У Кремлі називають повідомлення про підготовку вторгнення «вкидами» і не виключають, що це «камуфляж для прикриття агресивних помислів».