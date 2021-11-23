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Секретар Ради безпеки Росії стверджує, що «в Україні може спалахнути»

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев (л) поруч із російським лідером Володимиром Путіним, архівне фото, 2015 рік

Наближений до Володимира Путіна російський високопосадовець, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявляє про високу ймовірність масштабної кризи в Україні, наслідком якої стане поява мільйонів біженців. Заяви пролунали на тлі нового загострення у російсько-українських відносинах – країни Заходу та Київ стверджують, що Москва може взимку розпочати збройну інтервенцію.

«У будь-який момент в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших місцях», – заявив Патрушев в інтервʼю газеті «Аргументи і факти». За його словами, до такої ситуації призвели дії Заходу, який, як він стверджує, «встановив свій протекторат в Україні» та «довів суспільство до безправʼя, а окремі верстви населення до злиднів».

Кілька американських засобів інформації впродовж листопада повідомили, що розвідка США вважає ймовірним вторгнення Росії в Україну. Москва може розпочати наступ з білоруської території та з анексованого Криму, стверджують джерела агентства Bloomberg. Передбачається, що у вторгненні братимуть участь 100 батальйонно-тактичних груп чисельністю 100 тисяч осіб. Про загрозу вторгнення заявляє і офіційний Київ. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що вторгнення може розпочатися у січні чи лютому 2022 року.

Окрім загрози прямого вторгнення, західні ЗМІ пишуть і про те, що Росія може спробувати посіяти в країні хаос, який міг би призвести до зміни керівництва України на проросійське.

У Кремлі називають повідомлення про підготовку вторгнення «вкидами» і не виключають, що це «камуфляж для прикриття агресивних помислів».

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