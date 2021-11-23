Кулеба на закиди Кремля: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі

Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі, наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на заяви Кремля про «агресивні наміри Києва».

«Росія підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту», – написав Кулеба у твітері ввечері 22 листопада.

За його словами, Україна продовжує «наполегливо працювати» над тим, щоб оживити «нормандський формат», разом із Німеччиною і Францією як посередниками.

«Ми закликаємо РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях з мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати. Водночас українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій», – додав міністр.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито «шукає спосіб» повернутися до спроб силового врегулювання ситуації на Донбасі.

Напередодні також російська Служба зовнішньої розвідки назвала неправдивою інформацію Держдепартаменту США про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Крім того, російське відомство звинуватило США і Євросоюз у заохоченні конфлікту на Донбасі, стверджуючи, що їхня «агресивна пропаганда стимулює режим Києва до нарощування свого військового угруповання на Донбасі».

Як повідомило минуллго тижня американське видання Bloomberg, розвідка США поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків.

Згідно з матеріалом, зібрані дані свідчать про підготовку російських військ до «стрімкого, масштабного просування на територію України з кількох локацій, якщо президент (Росії – ред.) Володимир Путін вирішить напасти», заявляють журналісти з посиланням на обізнані джерела.

Розвідувальні дані нібито передали кільком країнам-союзницям США по НАТО протягом останнього тижня, аби обґрунтувати побоювання Вашингтона щодо намірів Москви. Як повідомили дипломатичних представників, за оцінками США, Путін може «розглядати вторгнення на початку наступного року в той час, як його війська знову збираються біля кордону».

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Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 000 російських солдатів і що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 16 листопада, що альянс продовжує тісно співпрацювати з Україною й надавати їй політичну й практичну підтримку.

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Російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і сама звинувачує Захід в ескалації напруженості, вказуючи на проведення масштабних навчань у Чорному морі. Путін звинуватив в ескалації також Україну через використання нею проти бойовиків на Донбасі ударного безпілотника.

Американські офіційні особи останніми днями висловлюють стурбованість у зв’язку з діями Росії біля кордонів з Україною. Держсекретар Ентоні Блінкен попередив Москву, що повторення 2014 року, коли Росія анексувала Крим, стане «великою помилкою». На вихідних Блінкен обговорив ситуацію із міністрами закордонних справ Польщі та Франції.