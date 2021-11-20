США попередили союзників про можливе російське вторгнення в Україну

Представники західних спецслужб все більше переконуються в тому, що президент Росії хоче взяти під свій контроль більшу частину території України. У Заходу є небагато часу, щоб виробити тактику стримування Кремля, цитує світові видання «Голос Америки».

Представники американської розвідки попередили союзників про те, що в них залишилося зовсім небагато часу для того, щоб завадити планам Москви здійснити військові дії проти України. Ця інформація може підштовхнути європейські країни до розробки спільного зі США пакету економічних та військових санкцій для стримування Росії, пише газета New York Times із посиланням на джерела в адміністрації США та керівництві Євросоюзу.

Нинішня політика Росії щодо України та заяви Москви викликають непідробну тривогу у Вашингтоні, заявив у суботу, 20 листопада, під час візиту до Сенегалу держсекретар США Ентоні Блінкен.

«У нас є справжнє занепокоєння з приводу незвичайної військової активності Росії на кордоні з Україною. У нас є справжнє занепокоєння з приводу риторики, яку ми бачили та чули від Росії, а також [спостерігали] у соціальних мережах», — цитує Блінкена агенція AFP.

США не вважають дії Росії блефом

За словами представників адміністрації США, російська влада ще не вирішила, що вона має намір робити з військами, які зараз сконцентровані Кремлем біля кордону з Україною, але це нарощування військової могутності сприймається серйозно, і Сполучені Штати не вважають це блефом.

Авріл Хейнс, директор Національної розвідки, цього тижня відвідала Брюссель, щоб передати в НАТО дані американських спецслужб про можливе російське вторгнення в Україну.

Поїздка Хейнс була запланована, і в ході переговорів було порушено безліч питань, але, за словами джерел New York Times, стурбованість Заходу з приводу планів Росії стала одним з основних питань на порядку денному зустрічі.

Сполучені Штати також передають свої розвідувальні дані Україні. У п'ятницю генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, говорив телефоном з генерал-лейтенантом Валерієм Залужним, головнокомандувачем збройних сил України, щоб обговорити, «активність Росії в цьому регіоні».

Американська та британська розвідка все більше переконуються у тому, що президент Росії Володимир Путін розглядає можливість військового вторгнення, щоб взяти під контроль більшу частину України або дестабілізувати країну, що може сприяти приходу до влади проросійських політиків.

Що нового у діях Росії?

У квітні 2021 року США та їхні союзники були стурбовані нарощуванням російської військової сили біля кордону з Україною. Однак нинішні дії Росії, яка зосередила біля кордону більшу, порівняно з весною, кількість живої сили та сучасної техніки, викликають у Заходу більше побоювань.

Особливо через те, що Росія почала протидіяти українським безпілотним літальним апаратам. Такі атаки почастішали після того, як український безпілотник був використаний для атаки на гаубичну артилерію сепаратистів, які контролюють частину Донецької та Луганської областей на сході України.

Представники американської розвідки повідомили союзникам, що Путін «розчарований» ходом мирного процесу, започаткованого Францією та Німеччиною у 2014 році після того, як Росія анексувала український Крим та спровокувала повстання сепаратистів та військовий конфлікт на сході України.

Деякі колишні співробітники американської адміністрації кажуть, що Путін хотів би забезпечити для Росії сухопутний прохід між східною Україною та Кримом. Американські аналітики вважають, що Путін може почати діяти в цьому напрямі вже протягом кількох місяців. За словами джерел, зростання цін на нафту і газ через обмежену пропозицію дозволяє Росії отримувати доходи, необхідні для фінансування військових операцій.

Створити стратегію спільного стримування

Американські офіційні особи хочуть створити «загальну стратегію» дій, які США та Європа зроблять, якщо Росія справді вторгнеться в Україну. І Сполученим Штатам потрібно буде заручитися підтримкою в Європі, щоб забезпечити ефективність нових санкцій.

Генеральний секретар Йєнс Столтенберг також заявив про свої побоювання щодо Росії. Виступаючи 19 листопада в Берліні, Столтенберг згадав «велику та незвичайну» концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

«Необхідно, щоб Росія терміново продемонструвала прозорість щодо нарощування своєї військової могутності, деескалації та зниження напруженості» , – сказав генсек НАТО.

Американські офіційні особи попередили Росію, що використання нею своїх військ для залякування України або захоплення чужої території є неприпустимим і викликає різку реакцію Заходу.

У той час як деякі джерела попереджають про те, що судити про реакцію Москви на ці застереження занадто рано, інші співрозмовники New York Times мають дані про те, що Путін не сприймає серйозно загрозу жорсткої відповіді з боку Заходу.

У свою чергу соратник Олексія Навального Леонід Волков, виступаючи цього тижня перед вашингтонськими студентами та політологами, заявив, що гра м'язами російської армії на кордоні з Україною – черговий блеф Кремля. За словами політемігранта Волкова, передислокація російських військових частин на кордон з Україною – це не що інше, як відволікаючий маневр російської влади або спроба замінити повістку на майбутніх переговорах між президентами США та Росії та уникнути обговорення теми репресій проти опозиції та правозахисників у Росії.