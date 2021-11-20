Українські прикордонники отримали два нових французьких гелікоптери Н-125 – МВС

20 листопада до Києва прибули два гелікоптери Н-125 французького виробництва компанії Airbus Helicopters. Ними укомплектують авіаційні підрозділи Державної прикордонної служби України, які нестимуть службу на ділянці кордону з Білоруссю. Про це повідомляє департамент комунікацій Міністерства внутрішніх справ України.



«Державна прикордонна служба України з січня 2020 року вже отримувала два гелікоптери типу Н-125. Нові машини, які прибули сьогодні, краще укомплектовані. Їх оснащено супутниковими передавачами, гучномовцями, системами цифрового зв'язку, спеціалізованими авіаційними прожекторами, камерами з високою роздільною здатністю Flir, електричними лебідками та аварійним плавучим спорядженням», – йдеться в повідомленні.

«Відео з камер (гелікоптерів – ред.) можна відразу передавати в наземний командний пункт. Це потужне посилення ДПСУ, а безпека кордонів на сьогодні є для МВС одним з основних пріоритетів», – розповів заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

Згідно з повідомленням, досвід отриманих перших двох легких гелікоптерів у 2020 році показав економічність та ефективність їхнього застосування в цілях охорони державного кордону (загальний наліт перших двох машин складає близько 900 годин.)

«Н-125 – це одні з найкращих машин у своєму класі. У 2005 році гелікоптер такої модифікації побив світовий рекорд і здійснив посадку на горі Еверест на рівні 8 тисяч 850 метрів над рівнем моря», – мовиться далі.



Постачання гелікоптерів Airbus здійснюється відповідно до угоди між урядом України та урядом Французької Республіки для створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні, повідомляють в МВС. 29 серпня 2018 року між Міністерством внутрішніх справ України та компанією Airbus Helicopters був укладений відповідний контракт. Згідно з його умовами, всього заплановано поставку 24 гелікоптерів цього типу.