ДСНС отримала шостий гелікоптер H225 Super Puma

Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала шостий гелікоптер H225 Super Puma.

«Гелікоптер H225 Super Puma із бортовим номером 56 додатково оснащений для проведення аварійно-рятувальних операцій: лебідкою для підйому та прожектором для пошуків на землі у темний час доби», – заявили в ДСНС.

Востанннє вертоліт французької компанії Airbus за контрактом ДСНС отримувала наприкінці листопада 2020 року.

У травні 2018 року МВС уклало угоду з Францією на купівлю 55 гелікоптерів, загальна вартість яких становить близько 551 мільйона євро.

У міністерстві зазначали, що основними завданнями вертолітних підрозділів МВС буде аеромедична евакуація, рятувальні операції, підтримання громадського порядку, антитерористичні та спеціальні операції, охорона державного кордону й підтримання безпеки на дорогах.

Міністр Арсен Аваков обіцяв, що в Україні запрацюють 15 вертолітних баз та центр обслуговування Airbus Helicopters.