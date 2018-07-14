Порошенко висловив побажання, як використати французькі вертольоти

Президент України Петро Порошенко висловив побажання щодо того, як він хотів би використати частину вертольотів, про закупівлю яких із Франції був підписаний контракт із компанією Airbus Helicopters.

Як сказав він на зустрічі в Києві з чільними керівниками компанії і послом Франції в Україні, «наша Україна зараз відбиває російську агресію, і сума, яка виділяється на цей контракт, є дуже значною». «Ми б просили, щоб частина цього контракту, частина вертольотів, могла б піти для Збройних сил України», – сказав він і попросив урахувати це побажання.

Раніше 14 липня директор ДП «Українське авіаційне-транспортне підприємство «Хорив-авіа» Геннадій Балла і генеральний виконавчий директор компанії Airbus Helicopters Брюно Еван підписали в Києві контракт на придбання 55 вертольотів Airbus Helicopters для системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС України – у присутності прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і голови Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Ідеться про 21 важкий вертоліт H225 із власності французького уряду, які перероблять для України для здійснення пошуково-рятувальних операцій (перші з них мають прибути до Києва вже до кінця року), а також про новозбудовані 10 легких H145, призначених у першу чергу для термінової меддопомоги, і 24 легкі H125, придатні для широкого використання, повідомила французька компанія.

При цьому всі три моделі існують і в цивільному, і у військовому варіантах. Україні будуть постачатися саме цивільні, а не військові версії.

Машини призначені для потреб Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. «За планом, гелікоптери будуть використовуватися для забезпечення громадського порядку, антитерористичних заходів, охорони державного кордону, повітряної розвідки, охорони особливо важливих об’єктів, аеромедичної евакуації, доставки оперативних груп реагування та рятувальників, проведення пошуково-рятувальних робіт і навіть гасіння пожеж. Вертольоти відповідають найвищим стандартам оснащення», – повідомили в Кабінеті міністрів України.

Вартість контракту склала 555 мільйонів євро. Контракт передбачає і закупівлю вертольотів, і технічну підтримку і навчання пілотів і персоналу обслуги. Частину коштів надає пул французьких банків, а також казначейство Франції у формі середньострокових кредитів, поінформували в українському уряді.

Перший заступник голови МВС Сергій Яровий звернув увагу, що підписаний контракт із Airbus Helicopters дозволить Україні технічно не залежати від Росії. Україна досі використовує радянські вертольоти Мі-8, які весь час потребують ремонту, і без російських комплектуючих наразі неможливо їх обслуговувати, наголосив посадовець.

Підготовка до закупівлі цих вертольотів триває вже кілька місяців. Заяву про наміри України закупити 55 вертольотів сторони підписали 23 березня, міжурядову угоду про це – 29 травня. 13 липня президент України підписав закон про ратифікацію цієї угоди, що відкрило шлях для нинішнього укладення контракту.