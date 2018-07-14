Україна уклала угоду про цивільні вертольоти з Франції для силовиків, щоб не залежати від Росії

Міністерство внутрішніх справ України і базована у Франції вертольотобудівна компанія Airbus Helicopters підписали контракт, за яким Київ купує 55 цивільних вертольотів для операцій пошуку і порятунку, надання термінової медичної допомоги та інших цивільних завдань, повідомила компанія. Угоду підписали в Києві у присутності міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова і керівника компанії Брюно Евана, мовиться в повідомленні.

Ідеться про 21 важкий гвинтокрил H225 із власності французького уряду, які перероблять для України для здійснення пошуково-рятувальних операцій (перші з них мають прибути до Києва вже до кінця року), а також про новозбудовані 10 легких H145, призначених у першу чергу для термінової меддопомоги, і 24 легкі H125, придатні для широкого використання, повідомила французька компанія.

Кабінет міністрів України, зі свого боку, повідомив, що вартість контракту, укладеного у присутності прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, склала 555 мільйонів євро. Контракт передбачає і закупівлю вертольотів, і технічну підтримку і навчання пілотів і персоналу обслуги. Частину коштів надає пул французьких банків, а також казначейство Франції у формі середньострокових кредитів, мовиться в повідомленні.

Машини призначені для потреб Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. «За планом, гелікоптери будуть використовуватися для забезпечення громадського порядку, антитерористичних заходів, охорони державного кордону, повітряної розвідки, охорони особливо важливих об’єктів, аеромедичної евакуації, доставки оперативних груп реагування та рятувальників, проведення пошуково-рятувальних робіт і навіть гасіння пожеж. Вертольоти відповідають найвищим стандартам оснащення», – повідомили в Кабміні.

При цьому голова уряду, коментуючи укладення угоди, відзначив, що угоду підписали в день Національного свята Франції 14 липня, і висловив переконання, що «наші стосунки матимуть іще яскравіші перспективи».

Національна поліція України інформує, що для неї призначені 10 машин зі згаданих 55, вони мають надійти до 2020 року.

МВС України, зі свого боку, повідомляє, що контракт на придбання 55 гвинтокрилів Airbus Helicopters для системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС підписаний у рамках угоди між урядами України та Франції, ратифікаційні документи якої підписав попереднього дня, 13 липня, президент України Петро Порошенко. Документ підписали директор ДП «Українське авіаційне-транспортне підприємство «Хорив-авіа» Геннадій Балла та генеральний виконавчий директор компанії Airbus Helicopters Брюно Еван.

Як мовиться в повідомленні, французький керівник так описав вертольоти своєї компанії: «Вони будуть сприяти успішному виконанню всіх місій, які ви передбачаєте в їхньому використанні з точки зору забезпечення цивільної безпеки. Контракт і партнерство, яке він започатковує, не зводиться суто до постачання гелікоптерів. Воно має більш глобальне спрямування. Йдеться про те, аби поступово розвивати ваші компетенції і операційні спроможності у сфері технічного обслуговування».

А перший заступник голови МВС Сергій Яровий наголосив, що підписаний контракт із Airbus Helicopters дозволить Україні технічно не залежати від Росії. Україна досі використовує радянські вертольоти Мі-8, які весь час потребують ремонту, і без російських комплектуючих наразі неможливо їх обслуговувати, наголосив посадовець.

«Рік тому виникло питання, що український парк гелікоптерів залежить від постачання комплектуючих із Росії. Ми вирішили організувати роботу з французькою компанією Airbus Helicopters для того, щоб забезпечити технікою всі наші підрозділи без участі Росії», – сказав Яровий.

Попередню домовленість – заяву про наміри – про те, що Україна закупить 55 гвинтокрилів виробництва компанії Airbus Helicopters, підписали в перебігу візиту до Києва міністра закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана 23 березня цього року. 29 травня сторони підписали другий етап цієї міжурядової угоди.