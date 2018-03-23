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23 Березень 2018, Київ 17:12
Новини | Політика

МВС: Україна закупить 55 гелікоптерів французького виробництва

Україна закупить 55 гелікоптерів виробництва компанії Airbus Helicopters, штаб-квартира якої розташована у Франції, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Прес-служба МВС зазначила, що гелікоптери будуть призначені для використання Державною службою з надзвичайних ситуацій, Нацгвардією, Нацполіцією та Держприкордонслужбою. Міністерство планує отримати гвинтокрили трьох моделей – Н145, Н125 та Н225.

23 березня з візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Він підписав з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим Заяву про наміри щодо розвитку двостороннього співробітництва між відомствами.

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