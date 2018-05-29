Україна підписала з Францією угоду на закупівлю 55 гелікоптерів – МВС

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав з державним секретарем Міністерства економіки та фінансів Франції Дельфін Жені-Стефан угоду на закупівлю 55 гелікоптерів французької компанії Airbus Helicopters, повідомляє прес-служба МВС.

«Сьогодні ми підписали угоду між французькою і українською стороною, загальна вартість якої близько 551 мільйона євро. За умовами угоди, французька сторона в два етапи передасть Україні спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. З них 21 гелікоптер – моделі Н225 – гвинтокрили, які мають вантажопідйомність більше 10 тонн. Така техніка не випускається в Україні, а нам вона дуже потрібна. Уже цього року ми отримаємо перші чотири машини», – розповів Аваков.

Згідно з повідомленням, у МВС підписали угоду на закупівлю гелікоптерів трьох моделей – Н145, Н125 та Н225.

В українському міністерстві зазначили, що основними завданнями вертолітних підрозділів МВС буде аеромедична евакуація, рятувальні операції, підтримання громадського порядку, антитерористичні та спеціальні операції, охорона державного кордону й підтримання безпеки на дорогах.

За словами Авакова, вертольоти будуть виконувати завдання для Державної служби із надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

Міністр анонсував закупівлю гелікоптерів ще в березні.