Перші 2 французькі гелікоптери Airbus уже на службі в Нацгвардії та ДСНС – Аваков

Перші два французькі гелікоптери Airbus H225 Super Puma вже на службі в Національній гвардії та Державній службі з надзвичайних ситуацій, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Twitter.

«А буде 55 гвинтокрилів для системи авіабезпеки і цивільного захисту МВС України, яку презентуємо сьогодні. Третя у Європі за потужністю разом із Німеччиною і Францією», – написав Аваков.

У травні МВС уклало угоду з Францією на купівлю 55 гелікоптерів, загальна вартість яких становить близько 551 мільйона євро.

У міністерстві зазначали, що основними завданнями вертолітних підрозділів МВС буде аеромедична евакуація, рятувальні операції, підтримання громадського порядку, антитерористичні та спеціальні операції, охорона державного кордону й підтримання безпеки на дорогах.

Міністр Арсен Аваков обіцяв, що в Україні запрацюють 15 вертолітних баз та центр обслуговування Airbus Helicopters.