В Україні запрацюють 15 вертолітних баз та центр обслуговування Airbus Helicopters – Аваков

В Україні запрацюють 15 вертолітних баз та центр обслуговування Airbus Helicopters, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час візиту до французького Марселя.

Він нагадав, що Україна домовилася про закупівлю 55 вертольотів цієї компанії, чотири з яких прибудуть цього року.

«Сьогодні перші вісім пілотів вже проходять курс навчання у Франції і ми мали можливість з ними поспілкуватися і почути їхні враження. В Україні ми відкриємо центр обслуговування Airbus Helicopters, створимо додаткові робочі місця. Попередньо, ми плануємо, що по всій країні буде 15 баз, де будуть розміщуватися зведені вертольоті групи», – сказав Аваков.

Він зазначив, що ключова база буде розташована в Ніжині в Чернігівській області. Також бази будуть поставлені вздовж державних кордонів.

У травні МВС уклало угоду з Францією на купівлю 55 гелікоптерів, загальна вартість яких становить близько 551 мільйона євро.

У міністерстві зазначали, що основними завданнями вертолітних підрозділів МВС буде аеромедична евакуація, рятувальні операції, підтримання громадського порядку, антитерористичні та спеціальні операції, охорона державного кордону й підтримання безпеки на дорогах.