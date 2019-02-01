ДСНС отримала другий гелікоптер Airbus

Спеціальний авіаційний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій отримав другий гелікоптер Airbus H225 Super Puma. Церемонія передачі відбулася 30 січня, але ДСНС повідомила про це 1 лютого.

Україна отримала гелікоптер у рамках створення системи авіаційної безпеки МВС.

«Ці багатофункціональні вертольоти можуть і будуть використовуватися для виконання багатьох задач. Зокрема, це і гасіння пожеж, пошуково-рятувальні операції, розвідка зон надзвичайної ситуації, а також завдання з санітарної авіації», – зазначив очільник ДСНС Микола Чечоткін.

Загалом, контракт передбачає придбання 55 нових і вживаних гелікоптерів для МВС.

«В Україні буде розміщено центр технічного обслуговування цих вертольотів, що дасть можливість обслуговувати не лише свої машини, але й брати замовлення європейських партнерів, зміцнювати кооперацію з Європейським Союзом», – зазначили в ДСНС.

Перший такий гелікоптер для українських рятувальників прибув у грудні, тоді ж Airbus H225 Super Puma отримали нацгвардійці.

У травні МВС уклало угоду з Францією на купівлю 55 гелікоптерів, загальна вартість яких становить близько 551 мільйона євро.

У міністерстві зазначали, що основними завданнями вертолітних підрозділів МВС буде аеромедична евакуація, рятувальні операції, підтримання громадського порядку, антитерористичні та спеціальні операції, охорона державного кордону й підтримання безпеки на дорогах.

Міністр Арсен Аваков обіцяв, що в Україні запрацюють 15 вертолітних баз та центр обслуговування Airbus Helicopters.