«Розповім Радеву, що таке драма»: Кулеба відреагував на заяву президента Болгарії щодо Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував у твітері на заяву президента Болгарії Румена Радева, який назвав окупований Крим «російським».

«Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді», – написав Кулеба.

Чинний президент Болгарії Румен Радев 18 листопада на дебатах зі своїм головним суперником на посаді президента Анастасом Герджиковим сказав, що вважає Крим «територією Росії». Також президент назвав санкції проти Росії неефективними.

Наступного дня Румен Радев повторив свої слова про «російський» Крим, уточнивши, що вважає анексію Криму «порушенням міжнародного права».

Міністерство закордонних справ України викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева через висловлювання президента цієї країни Румена Радева щодо анексованого Криму.

Українські правозахисники звернулися до влади Болгарії із закликом «рішуче засудити» заяву президента Болгарії Румена Радева.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.