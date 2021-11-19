«Наразі російський» – президент Болгарії Румен Радев відповів на запитання про Крим

Чинний президент Болгарії Румен Радев заявив про фактичну належність окупованого Криму Росії. Про це він заявив 18 листопада на телевізійних дебатах перед другим туром президентських виборів, які відбудуться найближчої неділі, 21 листопада. Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

«Наразі є російським, що ще може бути?» – відповів Радев на запитання про окупований півострів.

Його опонент Анастас Герджиков назвав Крим українською територією.

Також чинний президент заявив, що санкції проти Росії неефективні. Натомість Герджиков стверджував, що санкції не повинні бути скасовані, поки проблема прав людини в Росії не буде вирішена.

За конституцією Болгарії, глава держави представляє країну в міжнародних відносинах.

Румен Радев, підтриманий опозиційцною партією «Продовжуємо зміни» та ще кількома політичними силами, є фаворитом перегонів. У першому турі його підтримали 49,42% виборців. Анастас Герджиков, висунутий владною партією ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова, здобув підтримку менш як 23% учасників голосування.

Росія окупувала український Крим у лютому-березні 2014 року. Євросоюз, США та інші країни запровадили проти Москви санкції через її дії. Сама Росія називає питання Криму «закритим», називаючи півострів частиною своєї території. У 2016 році болгарський президент Румен Радев виступив проти санкцій, запроважених щодо Росії.