«Обрала Болгарію». Чому кримчанка відмовилась виступати на конкурсі краси під прапором Росії?

Кримчанка в топ-100 найкрасивіших дівчат планети. Юлія Павлікова з Керчі стала фіналісткою конкурсу «Міс Земля-2021», що відбудеться на Філіппінах. Крим.Реалії записали ексклюзивне інтерв’ю з Юлією й поговорили з нею не лише про красу. Чому дівчина представлятиме Болгарію на конкурсі краси? Що вона думає про події 2014 року на півострові і як змінився Крим? Чи знає українську мову і як ставиться до вакцинації?

Чому обрала Болгарію і чи заважає кримське походження у кар’єрі?

«Торік я увійшла до Книги рекордів Росії, як найтитулованіша дівчина нашої країни за кількістю перемог. За останній рік я виграла конкурс Lady Universe Bulgaria, World Next Top Model в Лівані та Miss Supermodel globe в Індії».

Oрганізатори не схвалили участі мого регіону у конкурсі

«Спочатку, звичайно, я повинна була представляти півострів Крим, представляти Росію, але так склалася моя історія, що організатори не схвалили участі мого регіону у конкурсі».

«Ми обрали Болгарію, оскільки позаминулого року я брала участь у конкурсі Lady Juniors і я виграла його. Як з’ясувалося, мій батько народився у Болгарії, хоча я навіть цього не знала».

Мені у косметику, у тональний крем наливали воду, у мене поцупили підбори

«На фінальному шоу («Супермодель планети» в Індії), розумієте, мені у косметику, у тональний крем наливали воду, у мене поцупили підбори, тобто настільки було дуже дивне ставлення. Було так, що мені говорили це просто у вічі, що вони не підтримують, що я віддаю перевагу, що, припустимо, я щаслива бути у складі РФ».

Про події 2014 року в Криму і наслідки окупації

Голосувала за Росію

«Я голосувала, звісно (так зване волевиявлення щодо статусу Криму 16 березня 2014, цей захід не визнали Україна й світ – ред.). Голосувала за Росію. Тому що ви знаєте, мені здається, це було правильне, мабуть рішення. Щоб уникнути якоїсь військової ситуації на нашому півострові».

«Складно я до цього ставлюся. Я навіть не знаю, що тут сказати. Ну, так склалося. Це не залежить від нас, це рішення ухвалює наша держава. І, якщо наш уряд вважає, що так треба було. Ми ж усі голосували. У нас був референдум, ми ухвалювали рішення, кожна людина голосувала, отже, вона вважала, що так буде краще для неї. Кожна людина зробила свій вибір».

«Ми теж маємо родичів в Україні, з якими ми стали дуже рідко бачитися, тому що вони не могли до нас приїхати. Останні кілька років у них вийшло, відкрили доступ. Вони таки приїхали до нас на півострів. Ми побачилися, але, звісно, це все складно».

Про воду в Криму і благоустрій півострова

(Про нестачу води у Криму) «Якщо чесно, я не стикалася. Жодного разу, ні, ні. Ну, або ми живемо в такому районі. У нас проблем не було.

Ми розчистили узбережжя, тобто, ми почали дихати

«У нас з'явилися дороги, у нас почали з'являтися розв'язки, відбуватися якісь заходи. Ми розчистили узбережжя, тобто, ми почали дихати. Я просто в захваті від того місця, в якому я живу. Я завжди привожу людей, привожу іноземних друзів, показую, розповідаю про наш півострів, тому що це чудове місце».

Про вакцинацію і українську мову

«Я противник всього цього (вакцинації). Тому що, насправді, я дуже боюсь. Боюся вакцин і уколів і я поки що не наважилася на щеплення. Я розумію, що це потрібно, що потрібно виробляти колективний імунітет. Але я боюся, тому що фіксують багато летальних випадків. Я просто не хочу стати одним із таких випадків».

Я вивчила українську, коли вчила у школі, як і всі діти

«Я вчила українську мову. До речі, я, чомусь, коли починаю говорити українською мовою, переходжу на англійську. Я вивчила українську, коли вчила у школі, як і всі діти, але після переходу (окупації Криму в 2014-му – ред.), всі перестали розмовляти. Звісно ж, українська забувається. Але в мене родичі живуть в Україні і, іноді, ми телефонуємо один одному. І у розмові прослизають якісь українські слова».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.