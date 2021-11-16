Також запитали, чи заважає її кар’єрі міжнародний статус окупованого Криму? Що вона думає про події 2014 року на півострові і як змінився Крим? Чи знає українську мову і чому не вакцинується?
За що кримчанку цькували на конкурсі краси?
За що цькували молоду кримчанку на конкурсі краси? Юлія Павлікова в топ-сотні найвродливіших дівчат планети! Дівчина з Керчі стала фіналісткою конкурсу «Міс Земля-2021», що відбудеться на Філіппінах. Крим.Реалії записали ексклюзивне інтерв’ю з Юлією і поговорили з нею не лише про красу. Чому дівчина представлятиме Болгарію на конкурсі краси, а не Росію?
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