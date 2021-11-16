Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

За що кримчанку цькували на конкурсі краси?

За що кримчанку цькували на конкурсі краси?
Embed
За що кримчанку цькували на конкурсі краси?

No media source currently available

0:00 0:06:26 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

За що цькували молоду кримчанку на конкурсі краси? Юлія Павлікова в топ-сотні найвродливіших дівчат планети! Дівчина з Керчі стала фіналісткою конкурсу «Міс Земля-2021», що відбудеться на Філіппінах. Крим.Реалії записали ексклюзивне інтерв’ю з Юлією і поговорили з нею не лише про красу. Чому дівчина представлятиме Болгарію на конкурсі краси, а не Росію?

Також запитали, чи заважає її кар’єрі міжнародний статус окупованого Криму? Що вона думає про події 2014 року на півострові і як змінився Крим? Чи знає українську мову і чому не вакцинується?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG