За що кримчанку цькували на конкурсі краси?

За що цькували молоду кримчанку на конкурсі краси? Юлія Павлікова в топ-сотні найвродливіших дівчат планети! Дівчина з Керчі стала фіналісткою конкурсу «Міс Земля-2021», що відбудеться на Філіппінах. Крим.Реалії записали ексклюзивне інтерв’ю з Юлією і поговорили з нею не лише про красу. Чому дівчина представлятиме Болгарію на конкурсі краси, а не Росію?