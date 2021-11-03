Кандидата в президенти Болгарії звинувачують у нападі на ЛГБТ-центр

У Болгарії кандидат від правої партії на президентських виборах Боян Расате був затриманий на 72 години, йому висунуті звинувачення в нападі на ЛГБТ-спільноту упродовж вихідних у столиці країни Софії, йдеться у заяві прокуратури 3 листопада.

Звинувачення в хуліганстві та насесенні тілесних ушкоджень передбачають покарання у вигляді позбавлення волі. Прокурори заявили, що 50-річний Расате не визнав провини і відмовився свідчити.

30 жовтня група з близько 10 осіб штурмувала та розгромила Rainbow Hub, місце для ЛГБТ-подій у центрі Софії. Активістка Глорія Філіпова стверджувала, що її вдарив по обличчю саме Расате, якого вона впізнала. Вона також сказала, що у нього був ніж.

Напад засудили провідні політичні партії Болгарії, 11 західних посольств у Софії та правозахисники. Боян Расате є засновником Болгарського національного союзу (БНС), який більше не перебуває під його керівництвом. Політик відомий своєю риторикою проти ЛГБТ-спільноти та мігрантів.