Через аварію на трубопроводі в Болгарії зупинено постачання газу до Румунії, Сербії та Угорщини

Оператор газової мережі Болгарії Bulgartransgaz («Булгартрансгаз») заявив, що припинив транспортування природного газу до Румунії, Сербії та Угорщини після аварії на трубопроводі.

1 листопада компанія повідомила, що вранці в районі селища Ветріно сталася аварія, і аварійні бригади спробують полагодити ділянку газопроводу «в найкоротші терміни».

Повідомляється, що транспортування газу до Румунії зупинили автоматично, але потім частково відновили, а от постачання до Сербії та Угорщини немає зовсім.

Болгарія транспортує російський газ через свою газову мережу до Сербії та Угорщини.

У Боснії та Герцеговині головний газорозподільник у столиці Сараєві – компанія Sarajevogas – пообіцяла, що постачання газу відновлять, та споживачам, за можливості, краще використовувати альтернативні джерела енергії.