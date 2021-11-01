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Через аварію на трубопроводі в Болгарії зупинено постачання газу до Румунії, Сербії та Угорщини

Аварійні бригади, як очікується, мають все полагодити «в найкоротші терміни»

Оператор газової мережі Болгарії Bulgartransgaz («Булгартрансгаз») заявив, що припинив транспортування природного газу до Румунії, Сербії та Угорщини після аварії на трубопроводі.

1 листопада компанія повідомила, що вранці в районі селища Ветріно сталася аварія, і аварійні бригади спробують полагодити ділянку газопроводу «в найкоротші терміни».

Повідомляється, що транспортування газу до Румунії зупинили автоматично, але потім частково відновили, а от постачання до Сербії та Угорщини немає зовсім.

Болгарія транспортує російський газ через свою газову мережу до Сербії та Угорщини.

У Боснії та Герцеговині головний газорозподільник у столиці Сараєві – компанія Sarajevogas – пообіцяла, що постачання газу відновлять, та споживачам, за можливості, краще використовувати альтернативні джерела енергії.

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