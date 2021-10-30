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Санду подякувала Зеленському за підтримку Молдови під час тиску з боку «Газпрому»

Зустріч президентів Молдови та Україні Маї Санду (л) і Володимира Зеленського, січень 2021 року

Президент України Володимир Зеленський провів 30 жовтня розмову зі своєю молдовською колегою Маєю Санду. Він запевнив, що Україна готова і далі допомагати Молдові в гарантуванні її енергобезпеки, повідомляє сайт глави держави.

Президентка Молдови подякувала Зеленському за своєчасну та швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема, за постачання Україною газу та електроенергії. Лідери країн обговорили можливі напрямки подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризовим ситуаціям у сфері енергетики.

Зеленський відзначив готовність України і далі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн.

Президенти України та Молдови також обмінялися думками з актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема, щодо прогресу в реалізації проєкту будівництва мостового переходу через Дністер.

Уряд Молдови і російський «Газпром», який контролює держава, заявили, що домовилися продовжити контракт на постачання російського газу з 1 листопада на п’ятирічний термін.

29 жовтня «Газпром» заявив, що угоди досягнуто на «взаємовигідних умовах».

Переговори між делегацією Молдови та «Газпромом» завершилися в Санкт-Петербурзі 29 жовтня досягненням «принципової угоди», відповідно до якої попередню угоду між російською компанією та «Молдовагазом» буде продовжено» з використанням формули ціни, запропонованої молдавською стороною», повідомили у Міністерстві інфраструктури Молдови.

«Очікується, що постачання газу за новим контрактом розпочнеться з 1 листопада 2021 року», – йдеться у повідомленні міністерства у фейсбуці.

Молдова 22 жовтня оголосила надзвичайний стан після того, як наприкінці минулого місяця закінчився термін дії її газового контракту з російським «Газпромом», найбільшим постачальником природного газу до Європи, і обидві сторони не змогли узгодити деталі нової довгострокової угоди.

Росія погрожувала припинити постачання газу до Молдови наприкінці року, якщо на той час не буде продовжено газовий контракт.

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