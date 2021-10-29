«Нафтогаз» виграв перший тендер на постачання газу до Молдови

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виграла перший тендер на постачання газу молдовській державній компанії S.A. Energocom, згідно з яким уже сьогодні, 29 жовтня, буде поставлено 500 тисяч кубометрів газу. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

«Контракт на постачання цієї партії газу оформлений як додатковий договір до рамкової угоди між НАК «Нафтогаз України» та S.A. Energocom. Національна акціонерна компанія продовжить брати участь у тендерах із закупівлі молдовською стороною додаткових обсягів газу. У разі схвалення тендерної пропозиції «Нафтогаз» готовий поставити необхідні обсяги газу до Молдови.

Раніше Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо надання допомоги з постачанням газу Молдові у разі такої необхідності.

Уряд Молдови 22 жовтня запровадив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через критичну ситуацію в енергетичній сфері.