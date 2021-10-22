Україна «може дозволити собі» позичити Молдові газ – Данілов

Український уряд готовий надати Молдові газ безоплатно з умовою повернення. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу 22 жовтня.

Таким чином він відповів на уточнення щодо того, як само Україна планує допомогти Молдові із постачанням газу.

«Молдова просить певний обсяг газу на такий складний період. Ми вважаємо, що можемо дозволити собі це зробити. І ми кажемо, що цей газ буде постачатися не за гроші, цей газ буде переданий на певний період, щоб Молдова потім цей газ нам повернула», – пояснив Данілов.

Він додав, що Україна також зацікавлена в тому, щоб сусідня країна була забезпечена паливом: «ми поєднані єдиною системою, у нас є певна територія, яка живиться з території Молдови».

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Під час брифінгу Данілов зазначив, що голова уряду Денис Шмигаль отримав листа від молдавської колеги Наталії Гаврилиці з проханням про допомогу з постачанням газу «для уникнення ситуації, яка склалася в Молдові з урахуванням шантажу «Газпрому».

«Ми ухвалили рішення до Кабміну, щоб вони це питання розглянули, і ми розуміємо, що таку допомогу Молдові ми зможемо найближчим часом надати», – сказав він.

Парламент Молдови 22 жовтня підтримав запровадження 30-денного надзвичайного стану в енергетичному секторі. Це сталося після того, як уряд не зміг домовитися про нову енергетичну угоду з російським «Газпромом».

При цьому прем’єр-міністерка Наталія Гаврилиця подякувала сусіднім Румунії та Україні за постачання газу.