Енергоносії в Європі дорожчають через геополітичну гру – Боррель

Ціни на енергоносії у Європі зростають через геополітичну гру. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель перед самітом лідерів Європейського союзу у Брюсселі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Сьогодні нам належить вирішити велику геополітичну проблему – ціни на електроенергію, й соціальні наслідки тут вельми суттєві. Нинішні ціни є результатом великої геополітичної гри з сильним зовнішнім виміром. Подивимося, що з цим вдіяти», – зазначив Боррель.

У скороченні поставок газу на територію Євросоюзу звинувачують Росію. Європарламент вважає, що «Газпром» шантажує Європу обмеженнями на поставки, змушуючи таким чином прискорити сертифікацію «Північного Потоку-2».

Євродепутати звернулися до Єврокомісії з вимогою розслідувати діяльність «Газпрому».

Російський концерн, своєю чергою, здорожчання пояснює внутрішнім попитом, який зріс через холодну зиму в Росії. Ця позиція частково збігається з позицією німецького уряду, який вважає, що ціни на газ злетіли через високий попит.

Здорожчання цін на енергоносії – одна з ключових тем саміту лідерів ЄС, що проходить у Брюсселі 21-22 жовтня.