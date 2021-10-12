«Нічого незаконного» – очільник дипломатії ЄС про газову угоду Угорщини з «Газпромом»

Контракт Угорщини з російським газовим монополістом «Газпромом», який передбачає постачання газу в обхід України, не порушує законодавство Європейського союзу. Про це, як 12 жовтня повідомляє Reuters, заявив верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

«Держави-члени мають право укладати двосторонні угоди. Наскільки я знаю, у цій угоді між Угорщиною та «Газпромом» немає нічого незаконного, нічого, що суперечить європейському законодавству», – сказав Боррель.

Російський газовий монополіст «Газпром» з 1 жовтня перестав використовувати українську газотранспортну систему для постачання газу до Угорщини.

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Угорщина підписала 27 вересня новий довгостроковий контракт про постачання газу із російським «Газпромом». Угоду підписали керівник «Газпрому» Олексій Міллер і керівники угорської енергетичної групи MVM у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті.