Зараз це дуже розумний хід – Зеркаль про знижку на транзит Росії

Чи може Європейський союз під тиском відступити від правил? Як Зеркаль оцінює пропозицію президента Зеленського щодо знижки на транспортування газу українською газотранспортною системою? Чого в цій пропозиції більше: економіки чи політики? І чи буде тепло цієї зими в помешканнях українців? Про це і більше Лана Зеркаль розповіла в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.