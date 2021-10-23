Чи може Європейський союз під тиском відступити від правил? Як Зеркаль оцінює пропозицію президента Зеленського щодо знижки на транспортування газу українською газотранспортною системою? Чого в цій пропозиції більше: економіки чи політики? І чи буде тепло цієї зими в помешканнях українців? Про це і більше Лана Зеркаль розповіла в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.
Зараз це дуже розумний хід – Зеркаль про знижку на транзит Росії
Радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль каже, що заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що «вони виконують всі свої контракти – це блюзнірство і маніпуляція цифрами і фактами», а пропозиції щодо використання «Північного потоку-2» без сертифікації називає дуже явним шантажем.
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