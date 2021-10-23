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Політика

«Знижка Зеленського» і наміри Путіна. Чого очікувати на «газовому фронті»?

(Рубрика «Точка зору»)

Український президент Володимир Зеленський запропонував російській енергетичній монополії «Газпром» знижку на транзит газу через українську газотранспортну систему. «Україна пропонує ці додаткові можливості для всіх країн – потенційних транзитерів. Ми хотіли б бачити як клієнтів європейські компанії, але ці додаткові можливості доступні і «Газпрому». З огляду на поточний тариф на транзит, знижка складе, як я припускаю, 50 відсотків», – заявив Зеленський в коментарі агентству Bloomberg.

У випадку з «Газпромом» знижка може поширюватися на обсяги природного газу, що перевищують законтрактовані 40 млрд кубометрів на рік, які Україна повинна транспортувати до Європи з Росії відповідно до існуючої угоди.

Чи можуть увінчатися ці зусилля реальним, а не тільки іміджевим успіхом України?

Це смілива заява, яка повинна продемонструвати насамперед європейцям, що Україна залишається надійним партнером на енергетичному ринку. Що в умовах, коли сховища газу в Європі не заповнені «Газпромом», а спотового газу не вистачає – що може призвести до дефіциту найближчими місяцями – Україна докладає зусиль для того, щоб допомогти своїм партнерам.

Але чи можуть увінчатися ці зусилля реальним, а не тільки іміджевим успіхом України? Для того, щоб відповісти на це запитання, потрібно оцінити справжні наміри президента Росії Володимира Путіна – саме від нього залежить, як «Газпром» відреагує на українську пропозицію і чи відреагує взагалі.

Один з головних аргументів Путіна, яким він пояснює недозавантаженість європейських сховищ і проблеми, які виникли у покупців газу, пов'язаний із ненадійністю української газотранспортної системи, з неможливістю прокачувати через неї додаткові обсяги газу. «Газопровід «Північний потік-2» – це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 разу викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну тому що старенька вже. Екологи повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги» – це остання заява Путіна на пленарній сесії дискусійного клубу «Валдай». Раніше Путін стверджував, що якщо збільшити поставки газу українською ГТС, то труба просто «трісне». Це – маніпуляція.

Якщо погодитися із пропозицією Зеленського, потрібно буде визнати, що президент Росії говорив неправду. А це не в інтересах Путіна

«Стан ГТС регулярно перевіряється. У минулому році українська ГТС без проблем прокачала більше 60 млрд кубів газу і не лопнула, як би того не хотілося Путіну. Більш того – без проблем може транспортувати ще набагато більше. І у нас на основних маршрутах йде не одна труба, а кілька (до п’яти) і тому є резерв, на відміну від того ж «Північного потоку», де резервних труб немає. Ми навіть можемо проводити ремонт, не зупиняючи весь трубопровід», – заявляв голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Але якщо погодитися із пропозицією Зеленського, потрібно буде визнати, що президент Росії говорив неправду. А це не в інтересах Путіна.

А що в інтересах? В інтересах – домогтися якнайшвидшої сертифікації газопроводу «Північний потік-2», що створить технологічні можливості для фактичного знищення української ГТС. В інтересах – створити додаткові можливості для тиску на Україну. Про характер цього тиску Путін без зайвих умовностей висловився під час свого виступу на Петербурзькому економічному форумі: продовження транзитної угоди в обмін на відмову від переозброєння української армії.

Потрібно розуміти, що «Газпром» зараз виконує всі свої зобов'язання за угодами, які укладені з одержувачами і транзитерами газу. Але мова йде, як наголосив голова правління «Нафтогазу України» Юрій Вітренко, тільки про зобов'язання за довгостроковими контрактами.

Щоб збільшити обсяги транзиту, потрібне політичне, а зовсім не економічне рішення. Рішення перестати шантажувати Україну

«Наскільки я розумію, мова йде про контрактні зобов’язання «Газпрому» перед європейськими покупцями газу в точках передачі вже в ЄС, на маршруті, який проходить через Україну. Перевірити це малоймовірно. Але чому потрібно дивитися тільки на обсяги за раніше укладеними довгостроковими контрактами? Хто заважає тому ж «Газпрому» продавати більше газу за новими контрактами, зокрема короткостроковими? Тому ми вказуємо на незаперечний факт: Росія зменшила обсяги транзиту через Україну в Європу майже вдвічі протягом тільки останнього року», – стверджує чиновник.

І для того, щоб збільшити обсяги транзиту, потрібне політичне, а зовсім не економічне рішення. Рішення перестати шантажувати Україну.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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