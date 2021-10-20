США хочуть притягнути «Газпром» до відповідальності: слухання у Сенаті

У Комітеті з банківської справи Сенату США на слуханнях обговорили дії адміністрації Байдена щодо «Північного потоку-2».

«Ми віддані співпраці з вами та цим Комітетом, щоб притягнути до відповідальності «Газпром» за діяльність, яка порушує наші санкції». Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємо відповідаючи на питання сенаторів щодо реалізацію американських санкцій проти «Північного потоку-2».

Під час слухань в сенатському Комітеті з банківської справи деякі сенатори виступили з різкою критикою дій адміністрації щодо втілення санкцій проти «Північного потоку-2».

У своєму зверненні співголова Комітету сенатор-республіканець Пет Тумі закликав уряд забезпечити втілення санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яку Держдеп США вилучив із списку санкційних.

«Газпром» створив Nord Stream 2 AG, щоб уникнути санкцій», – наголосив Тумі. Він заявив, що у втіленні газпромівського проекту беруть участь організації, які перебувають під санкціями США «і їм потрібна була компанія, яка не перебуває під санкціями, щоб обійти ци санкції».

«Саме для таких випадків ми прийняли закон CAATSA («Про протидію противникам Америки шляхом санкцій») за підтримки обох партій і абсолютно неприйнятно, що він не втілюється», – додав він.

Інший сенатор-республіканець Кевін Креймер заявив, що рішення Держдепу зробити виняток щодо санкцій проти Nord Stream 2 AG суперечить законодавству США і не відповідає позиції Європейського парламенту.

Він наголосив, що Європарламент двічі засвідчував свою опозицію до «Північного потоку-2».

«Дії президента [із виключення Nord Stream 2 AG з санкційного режиму] були повністю односторонніми і поза законом», – заявив Креймер.

Росія робить ЄС залежним від себе через газ

Законодавець також зауважив, що використання російського газу несе більші ризики для навколишнього середовища, якщо порівняти його з газом зі США.

«Природний газ, який видобуває Росія і який транспортують трубопроводи подібні до «Північного потоку-2», крім того, що обмежує європейських союзників єдиним джерелом поставок, передбачає на 41% більші викиди парникових газів, ніж природний газ, який видобувають Сполучені Штати і в зрідженому вигляді надсилають тим самим європейським союзникам».

Адеємо, який відповідає за втілення американської санкційної політики, запевнив сенаторів, що США віддані втіленню санкційного режиму щодо «Північного потоку-2».

«Ми поділяємо занепокоєння щодо проекту «Північний потік-2», - заявив Адеєма у відповідь Креймеру. – Наша кінцева задача така сама – забезпечити енергобезпеку наших ключових європейських союзників таким чином, щоб позбавити підтримки тих, хто прагне дестабілізації в регіоні».