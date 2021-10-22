Молдова запроваджує надзвичайний стан через дефіцит газу

Парламент Молдови підтримав запровадження 30-денного надзвичайного стану в енергетичному секторі у спробі полегшити дефіцит газу після того, як уряд не зміг домовитися про нову енергетичну угоду з російським «Газпромом». Про це повідомляє молдавська служба Радіо Свобода.

«Ми зіткнулися з критичною ситуацією», – заявила депутатам перед голосуванням 22 жовтня прем’єр-міністерка Наталія Гаврилиця.

Вона додала, що запровадження надзвичайного стану «дозволить закуповувати необхідний обсяг природного газу з інших джерел».

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Запроваджені заходи триватимуть до 20 листопада і дозволять уряду найбіднішої країни Європи залучити додаткові кошти для закупівель газу за спрощеною схемою на тлі зростання світових цін на енергоносії.

Контракт Молдови з підконтрольним державі «Газпромом» – найбільшим постачальником природного газу до Європи – закінчився наприкінці минулого місяця.

Російська компанія продовжила контракт до кінця жовтня, піднявши ціну до 790 доларів за кубометр із 550 доларів минулого місяця.

На думку деяких експертів, підвищення цін стало реакцією Москви на обрання президенткою Молдови прозахідної Майї Санду торік.

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Як зазначила Гаврилиця, компанія Moldovagaz, основним акціонером якого є «Газпром», «не дотримала слова» і не надала необхідний обсяг газу – звинувачення, яке компанія відкидає.

Прем’єр-міністерка подякувала сусіднім Румунії та Україні за постачання газу, а також заявила, що її країна буде шукати джерела палива серед країн Євросоюзу.

Країна з населенням 2,6 мільйона людей, розташована між Україною та Румунією, споживає 2,8 мільярда кубометрів газу на рік.