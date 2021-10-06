У Молдові за підозрою в корупції затримали генерального прокурора

Генерального прокурора Молдови Александра Стояногло відсторонили від посади і затримали в Кишиневі 5 жовтня за підозрою в корупції.
Антикорупційний прокурор Віктор Фуртуна повідомив, що Стояногло звинуватили у зловживанні службовим становищем, перевищенні службових обов’язків, корупції й неправдивих заявах.
Стояногло був призначений попереднім проросійським президентом Молдови Ігорем Додоном у 2019 році.
Минулого листопада на виборах президента перемогла проєвропейська політикиня Мая Санду – на платформі боротьби з корупцією та проведення реформ.
Міністр юстиції Серджіу Литвиненко звинуватив Стояногло в тому, що він «маріонетка в руках корумпованих чиновників і злодіїв, які десятиліттями грабували Молдову».
Додон заявив, що уряд допустив «фатальну політичну помилку», і звинуватив Санду в захопленні державних інститутів.
Молдову, найбіднішу країну Європи, останні роки переслідують корупційні скандали, зокрема через зникнення 1 мільярда доларів із банківської системи.
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