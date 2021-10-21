Глава «Нафтогазу» сподівається на нормалізацію ціни на газ у травні

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко сподівається на нормалізацію цін на газ наступної весни. Про це він сказав в інтерв’ю DW.

«Ми сподіваємося, що до травня ціна нормалізується і коли ми будемо фіксувати ціни на наступний період, ми це робитимемо на прийнятному рівні для більшості українських споживачів», – зазначив Вітренко.

За його словами, також важливо скоротити рівень споживання газу населенням до європейського рівня.

При цьому Вітренко наголосив, що «Нафтогаз» не планує повертатися до практики закупівлі газу у Росії.

18 жовтня Вітренко заявив, що компанія «Нафтогаз» має достатні запаси газу для населення, але забезпечуватиме промисловість тільки за ринковими цінами. За його словами, наразі «Нафтогаз» може імпортувати газ із Польщі, Угорщини, Словаччини. Також наразі розробляється можливість імпорту з Румунії.

Тарифи на тепло і гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатимуть, заявив президент України Володимир Зеленський 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.