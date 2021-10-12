У Зеленського заявляють, що газу для опалення достатньо, «досить розганяти паніку»

Обласні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) запроваджують у регіонах режим надзвичайної ситуації для вирішення технічних моментів з метою прискорення підписання договорів на постачання газу, стверджує заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, ці комісії збираються з метою прискорення підписання договорів на постачання газу.

Тимошенко пише, що газу в сховищах країни цілком достатньо для потреб населення і соціальної сфери.

«Досить розганяти паніку. Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни», – наголошують в офісі Зеленського.

Тимошенко вказав, що НАК «Нафтогаз України» готовий до 15 жовтня підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери, включно зі школами, садочками, лікарнями. Чиновник нагадав, що ціна газу для населення становить 7,42 гривні за тисячу кубометрів, і за цією ціною його отримують роздрібні постачальники і теплогенеруючі компанії. Ціна на газ для потреб соціальної сфери становить 16,8 гривні.