На Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність газопостачання у бюджетних установах

Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій визнала надзвичайною ситуацію із забезпеченням природнім газом бюджетних установ Львівщини на осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Про це повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

Сьогодні на території Львівщини працює 825 бюджетних установ, які споживають природний газ для власних потреб. У них є понад 4 тисячі пунктів обліку природного газу, з яких включені лише 986. Це пов’язано з тим, що левова частка бюджетних установ, які використовують природний газ для опалення та гарячої води, на сьогодні не уклали договорів на постачання природного газу.

«Враховуючи тривалість проведених торгів в системі Prozorro та їх незавершення в частині визначення переможців, як через відсутність достатньої кількості учасників, так і через значні коливання ціни на газ, маємо таку складну ситуацію у бюджетній сфері»,– заявив під час засідання комісії Богдан Кейван, керівник департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА.

Ситуація щодо відсутності опалення у бюджетних установах є небезпечною для здоров’я населення і може спричинити збитки. Адже на Львівщині розташовано 14% об’єктів державного музейного фонду, порушення умов зберігання експонатів може призвести до знищення пам’яток.

Згідно з рішенням комісії, ситуацію з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-2022 років визнали надзвичайною ситуацією техногенного характеру регіонального рівня.