Розвідка газу на шельфі Чорного моря поблизу Криму дійшла до етапу геологічних досліджень

Дослідження Чорноморського шельфу, яке проводить норвезька компанія Petroleum Geo-Services (PGS), дійшло до етапу геологічних досліджень. Про це Радіо Свобода повідомив директор дивізіону «Розвідка та Видобування» національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Олександр Романюк.

В Чорному морі є відкриті газові родовища, які зараз працюють, але працюють на користь українських громадян в анексованому Криму, наголосив директор. Проте досі є суттєві невивчені території які мають суттєвий потенціал, додав Романюк.

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«Ми не коментуємо конкретний статус робот, ми працюємо. Ми також відкриті до потенційних партнерів, і надаємо всю можливу інформацію тим, хто підписує із нами меморандуми про співпрацю та договір про конфіденційність. В нас є плани робот, ми рухаємось згідно із ними та не відстаємо від графіку», – заявив він.

Підсумком роботи норвезької компанії має стати 3D-сейсмічний рельєф дна всього родовища.

Директор дивізіону не став більш детально коментувати процес розвідки та пообіцяв, що публічно результати досліджень будуть представлені через декілька місяців. Для розробки родовищ і створення інфраструктури будуть потрібні інвестиції, у державної компанії грошей на це немає, пояснив директор дивізіону.

На початку 2021 року «Нафтогаз України» отримав 20 спецдозволів терміном на 30 років на геологічне вивчення з подальшим видобутком вуглеводнів на площах «Скіфська» і «Дельфін» у Чорному морі. Зокрема, «Дельфін» розташований в північно-західній частині континентального шельфу Чорного моря. Площа ділянки становить 9,5 тисяч квадратних кілометрів, причому два родовища, «Одеське» та «Безіменне», були захоплені і контролюються Росією після незаконної анексії Криму.

Запаси вуглеводнів на родовищі оцінюють у 286 мільйонів тон умовного палива. Компанію PGS обрали в «Нафтогазі» для розвідки ділянок в акваторії Чорного моря – всього таких ділянок 30. Також «Нафтогаз» підписав меморандуми про співпрацю із ізраїльською компанією Naphtha Israel Petroleum та румунською OMV Petrom.