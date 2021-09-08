Головне на ранок: у Держдепартаменті з’явилася відповідальна за Україну та сусідів, Шмигаль анонсував конкурс до наглядової ради «Нафтогазу»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив оголосити конкурс до наглядової ради «Нафтогазу», МАГАТЕ заявило, що Іран блокує доступ до деяких своїх ядерних об’єктів, Україна в ООН закликала міжнародне співтовариство відреагувати на недавні затримання й арешти кримських татар, США заявили про стурбованість новим складом уряду Афганістану, Байдена доручила кар’єрній дипломатці Робін Данніґан здійснювати нагляд за політикою щодо України та її сусідів.

Шмигаль доручив оголосити конкурс для відбору незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив першому віцепрем’єр-міністру – міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс для відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України». За його словами, критеріями вибору й оцінки ефективності роботи таких членів мають бути професійні та кваліфікаційні характеристики, досвід, який би відповідав стратегії компанії, зокрема в частині збільшення газовидобутку, залучення інвестицій, виробництва енергії та палива з відновлювальних джерел енергії, торгівлі та постачання енергії та палива.

МАГАТЕ: Іран блокує доступ до ядерних об’єктів і нарощує збагачення урану

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Іран блокує доступ до деяких своїх ядерних об’єктів і продовжує збільшувати свої запаси урану, збагаченого вище від відсотка, дозволеного ядерною угодою 2015 року. У конфіденційній доповіді, яку цитують західні інформаційні агентства 7 вересня, МАГАТЕ заявило, що Іран також не відповів на запитання про сліди урану, знайдені на трьох незадекларованих об’єктах. Відповідно до ядерної угоди, Іран не має права збагачувати уран вище за 3,67 відсотка, що значно нижче від 90-відсоткового порогу, необхідного для використання в ядерній зброї.

Українська делегація в ООН закликала міжнародну спільноту відреагувати на арешти в Криму

Заступник постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй Юрій Вітренко закликав міжнародне співтовариство відреагувати на недавні затримання й арешти кримськотатарських активістів в окупованому Криму. «...Останній жахливий випадок – політично мотивоване переслідування і незаконне затримання в Криму російською окупаційною владою п’яти кримських татар, у тому числі першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла», –заявив Вітренко. 3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки і затримали п'ятьох осіб, у тому числі кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла.

США стурбовані через кадровий склад очолюваного талібами уряду Афганістану

Сполучені Штати заявили про свою стурбованість після того, як таліби оголосили про новий склад уряду Афганістану, в якому фігурують представники фундаменталістської влади 1990-х та учасники багаторічної війни проти очолюваної США коаліції. У заяві Держдепартаменту зазначається, що список складається виключно з осіб, які є членами «Талібану» або їхніми близькими однодумцями, також у ньому немає жінок.

Дипломатка Робін Данніґан відповідатиме в Держдепартаменті США за політику щодо України та сусідів

Адміністрація президента Джо Байдена доручила кар’єрній дипломатці Робін Данніґан здійснювати нагляд за політикою щодо Центральної та Східної Європи в Державному департаменті. Данніґан з 2014 до 2017 року обіймала посаду заступника секретаря з питань енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Державного департаменту. Тепер вона сприятиме формуванню політики щодо України, Білорусі та Молдови, а також Польщі, Угорщини та Чехії. Нову посаду вона обійняла 7 вересня.